Festival de sanduíches destaca culinária regional

O Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, é um dos patrocinadores do Festival Burger Time, que valoriza a culinária regional, com destaque para o sanduíche típico de Goiás encontrado nos conhecidos Pit Dogs.

O evento, que ocorre até domingo, 02 julho, conta com a participação de 59 estabelecimentos, incluindo pit dogs, hamburguerias, bares e restaurantes de Goiânia e Aparecida de Goiânia.

O Festival Burger Time estima a comercialização de mais de 32 mil hambúrgueres e sanduíches, gerando movimentação econômica em diversos setores produtivos. O objetivo é eleger o melhor sanduíche e o melhor hambúrguer de Goiás, além de apoiar e incentivar os participantes por meio de promoção, capacitação e valorização dos estabelecimentos.

Durante 17 dias, o público e jurados poderão visitar os estabelecimentos participantes, saborear hambúrgueres e sanduíches, e votar nas melhores opções em duas categorias: hamburguerias e pit dogs. Para participar, as lanchonetes tiveram que criar receitas inéditas e incluí-las no cardápio durante o período do festival.

O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, destaca a importância do evento. “O Burger Time contribui significativamente para o turismo, pois impulsiona toda a cadeia de sanduicherias e pit dogs da cidade, resgatando a cultura e a tradição de um prato tipicamente goiano que faz parte do roteiro gastronômico da região. Ao fomentar essa atividade, geramos emprego e renda não apenas em Goiânia, mas em todo o estado.”

A votação pode ser realizada por meio de um QR Code disponível nos displays de mesa dos estabelecimentos ou pelo site. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados e reconhecidos, resultando na eleição do melhor hambúrguer e do melhor sanduíche (pit dog) de Goiás. O anúncio dos vencedores está previsto para o mês de julho.

Cynnara Bretas, uma das organizadoras do festival, destaca que o evento já se consolidou no calendário do estado e contribui para impulsionar tanto a gastronomia quanto o turismo. “É um instrumento de promoção da nossa culinária, trazendo o que é tradicional, como os lanches de pit dogs, juntamente com hambúrgueres mais gourmet. Dessa forma, atingimos públicos diversos, valorizamos bens culturais e estimulamos a atração de novos clientes aos estabelecimentos, especialmente os pequenos e médios.”

Pit Dogs: Patrimônio Cultural de Goiás

Desde outubro de 2020, o pit dog é considerado patrimônio cultural de Goiás e de Goiânia. O governador Ronaldo Caiado sancionou a lei nº 20.872, que declarou como patrimônio cultural imaterial, a gastronomia e a cultura dos pit dogs, quiosques montados em praças que preparam sanduíches na hora.

Os pit dogs são estabelecimentos democráticos, frequentados por todas as classes sociais e que, há décadas, fazem parte dos hábitos alimentares dos goianos.