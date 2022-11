Festival oferece filmes gratuitos à população de Aparecida de Goiânia

Abertura

Quem deu as boas-vindas ao festival de cinema foi a Orquestra Sinfônica de Aparecida de Goiânia que, sob a regência do maestro, Francinaldo Rodrigues, executou trilhas sonoras de filmes nacionais e internacionais. A apresentação foi encerrada com ‘Copacabana’ e, é claro, arrancou aplausos do público.

Abertura da segunda edição do Festival Aparecidense de Cinema contou com apresentação da Orquestra Sinfônica da cidade (Foto: Jhonney Macena)

Festival

A primeira produção exibida foi ‘A morte do Funcionário’. Com atores conhecidos do público brasileiro como, por exemplo, Taumaturgo Ferreira e Luís Melo, o curta-metragem dirigido por Guilherme Pau Y Biglia narra o episódio embaraçoso vivido durante uma festa de confraternização em que o funcionário de uma companhia de cigarros coloca o presidente do grupo em situação de vexame. Não bastasse o constrangimento, o patrão ainda tem um final trágico. Sem mais spolier.

Ao longo do final de semana, o expectador aparecidense terá oportunidade de assistir filmes de comédia, terror, documentários, religiosos e de outros gêneros. O FACI é realizado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia, com apoio das secretarias municipal e estadual de Cultura. Além de exibir produções nacional, o evento também vai premiar as melhores produções, conforme julgamento que será realizado por especialistas da sétima arte.

“Convidamos toda população para prestigiar esse grande evento em nossa cidade. O festival reúne filmes de comédia, terror, documentários, religiosos e muito mais. Quem passar pelo Anfiteatro Municipal Cantor Leandro até domingo terá a oportunidade de assistir grandes filmes que valorizam a cultura brasileira e também despertam a conscientização sobre vários temas”, aponta o superintende municipal de Cultura, Weider Moreira.

Programação

Sexta-feira (4/11)

Filme infantil – categoria nacional

Horário: 9h às 11h30

Filha da Mãe D’Água (20min)

O Celeticomus (17min)

Ewé de `Osányin: o segredo das folhas (22min)

Empoderadas (3min)

Revolution of a Heart (3min)

Faísca (5min)

4 Players (17min)

O Quarto de André (10min)

Nonato, o Barato – A Vizinhança (1min)

Documentários – regional e nacional

Horário: 14h às 17h30

O Artista Invisível (18min)

Bordando Cidadania (25min)

A Fortaleza (24min)

Santo de Casa (22min)

Ambulantes (3min)

O Cinema Está Servido (15min)

Seremos Ouvidas (13min)

Raízes (8min)

Terror e Suspense – nacional

Horário: 19h às 21h30

. Marreta (25min)

. Mise em Place (9min)

. Palasito (25min)

. Evacuation Point (13min)

. Quarentena (6min)

. Morando Juntos (15min)

Sábado (0/11)

Religiosos – nacional

Horário: 9h às 11h30

. O Voo de Paloma (13min)

. Quinze Primaveras (15min)

. Palavra de Esperança (10min)

. 3 Artistas Muçulmanos (7min)

. Estações (13min)

. São Jorge, Terra de Cultivo (22min)

. Aonde Vão Os Pés (14min)

Ficção – regional e nacional

Horário: 14h às 17h30

. A Falta Dela (16min)

. Colateral 244 (23min)

. Joana (20min)

. Dehatsi – Eu era outro lugar (24min)

. Através dos Sentidos (14min)

. A Caixa (6min)

. Apocalíptico Futuro Poeticamente Primeiro (20min)

. Juízo, menino (24min)

. Tinnitus (14min)

Comédia – regional e nacional

Horário:19h às 21h30

. Ela Mora Logo Ali (16min)

. Mais que 1000 Palavras (15min)

. Além da Terra (15min)

. Mel Tamarindo (25min)

. Isso Sempre Acontece (14min)

. Definitivamente (Talvez) (24min)

. Por Entre as Muralhas (8min)

Domingo (6/11)

Premiação

Horário: a partir das 14h