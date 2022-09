Festival Paralímpico promove modalidades do paradesporto em Goiânia

Goiânia foi um dos 105 municípios no Brasil a receber o 4° Festival Paralímpico, neste sábado, 24. Realização do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o evento na capital ocorreu no Centro de Excelência do Esporte, em parceria com o Governo de Goiás e a Prefeitura de Goiânia, e contou com a participação de cerca de 700 crianças e adolescentes de 10 cidades do Estado.

Durante o festival foram oferecidas oficinas que apresentaram quatro modalidades do paradesporto: atletismo, parabadminton, tênis de mesa e bocha. Os alunos foram divididos em grupos, que faziam rodízio entre as atividades, tendo a oportunidade de vivenciar e conhecer várias experiências, utilizando as estruturas do Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira e do Ginásio Rio Vermelho.

O superintendente de Gestão Integrada da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), Lusimar Santos destacou a importância do Festival Paralímpico como ação de cidadania. “Nós sabemos que um festival como esse é muito mais do que esporte. É uma forma de integração entre as crianças e da comunidade de pessoas com deficiência, de uma forma geral. Temos, pela primeira vez no Estado, uma Superintendência de Paradesporto e os resultados desta política vêm sendo colhidos ano a ano”, declarou.

Superintendente de Desporto Educacional da Secretaria de Estadual de Educação (Seduc), Marco Maia ressaltou a parceria institucional que vem sendo feita entre as duas pastas. “Esporte e educação caminham juntos. Um sempre fortalece o outro. Teremos ainda este ano, nos Jogos Estudantis, o paradesporto entrando no programa de competições, em parceria com a Seel. É uma excelente oportunidade poder desenvolver isso com os alunos”, ressaltou o superintendente.

O secretário municipal de Esporte e Lazer de Goiânia, Álvaro Alexandre destacou a oportunidade de revelar novos talentos. “É um grande festival, feito em parceria. Importante esta integração para o desenvolvimento do paradesporto. Através de um trabalho como esse é que a gente consegue descobrir os futuros campeões”, afirmou o secretário.

O evento também foi aberto para crianças e adolescentes sem deficiência, com o intuito de integração e divulgação do paradesporto.