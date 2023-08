Filho de bombeiro morre ao ajudar vítima de acidente, em Cromínia

Augusto Mendes Gonçalves, de 20 anos, filho de um sargento do Corpo de Bombeiros, morreu após prestar socorro em um acidente que aconteceu em Cromínia, no último sábado (26).

De acordo com uma testemunha, Augusto trabalhava em um posto de combustíveis e tentou ajudar a vítima de um capotamento que aconteceu perto do local, quando foi atingido por outro veículo. A Polícia Militar informou que foi acionada durante o capotamento, em que o motorista foi arremessado para fora do veículo. Momento em que Augusto e outro homem tentaram sinalizar a GO-040 e foram atropelados.

O motorista que atropelou o jovem fugiu do local. Augusto foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências de Goiás (Hugo), teve uma parada cardiorrespiratória e morreu ainda na noite de sábado.

Segundo a família, o jovem foi aprovado no último concurso público da corporação onde o pai trabalha. Amigos e colegas de trabalho do pai, disseram que o rapaz aguardava a convocação.