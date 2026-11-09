Internacional

Fortes chuvas deslocam 100 mil palestinos em Gaza; UE cobra de Israel abertura total para ajuda humanitária

Temporal que atinge o território desde sexta-feira (6) inundou dezenas de milhares de tendas e deixou ao menos seis mortos, incluindo crianças; Comissão Europeia exige acesso rápido, seguro e sem obstáculos e alerta para agravamento da crise com a chegada do inverno


Fábio Prado Por Fábio Prado em 09/11/2026 - 16:21

Fortes chuvas deslocam 100 mil palestinos em Gaza; UE cobra de Israel abertura total para ajuda humanitária - Foto: Omar Al - Qattaa
Fortes chuvas deslocam 100 mil palestinos em Gaza; UE cobra de Israel abertura total para ajuda humanitária - Foto: Omar Al - Qattaa

As fortes chuvas e inundações que atingem a Faixa de Gaza desde a noite de sexta-feira (6) provocaram o deslocamento de cerca de 100 mil palestinos. O número é estimado pela Oxfam e por autoridades locais, que relatam a destruição de milhares de abrigos improvisados e o agravamento de uma crise humanitária já considerada sem precedentes.

O temporal derrubou tendas, danificou estruturas já fragilizadas pela ofensiva militar de israel e deixou ao menos seis mortos. Entre as vítimas estão uma mulher, dois filhos dela e outras três crianças da mesma família, atingidas pelo desabamento de um talude de areia sobre a tenda onde dormiam, na região central do território.

O rastro da tempestade

Segundo o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), cerca de 70 mil tendas foram inundadas nas primeiras 24 horas da tempestade. Até o domingo (8), parceiros humanitários haviam recebido apelos de mais de 26 mil famílias com abrigos ou pertences danificados, e o impacto total é considerado maior do que os números já contabilizados.

Cerca de 6 mil abrigos familiares foram destruídos e outros 17,4 mil danificados. Mais de 3,9 mil famílias estão atualmente sem qualquer tipo de abrigo, segundo o levantamento. A estimativa é que 1,4 milhão de pessoas em Gaza vivam em tendas ou abrigos improvisados, o equivalente a 65% da população do território.

O apelo da União Europeia

Nesta segunda-feira (9), a Comissão Europeia cobrou diretamente do governo de israel a liberação da ajuda humanitária. A porta-voz Eva Hrncirova afirmou que a União Europeia pede acesso rápido, seguro e sem obstáculos a Gaza para aliviar o sofrimento das pessoas.

Hrncirova destacou que nem todas as passagens de fronteira estão abertas para a entrada de suprimentos, o que agrava os riscos sanitários para milhares de famílias deslocadas. Ela alertou que as inundações e as condições do inverno expõem os desabrigados a doenças e ao aumento de pragas. Cerca de 60% da população de Gaza precisa de abrigo e assistência com itens não alimentares, segundo a porta-voz.

A União Europeia afirma ser a maior doadora humanitária ao povo palestino, com quase 700 milhões de euros destinados à região desde o início da crise, em outubro de 2023.

A situação humanitária

Organizações internacionais relatam que os estoques de tendas, lonas, cobertores e roupas dentro de Gaza estão praticamente esgotados. Mais de 150 mil tendas compradas por parceiros humanitários e Estados-membros aguardam autorização para entrar no território, incluindo cerca de 117 mil unidades vindas do Comitê de Ajuda Egípcio, estacionadas em Al-Arish.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) classificou as condições de vida em Gaza como inabitáveis. O representante da agência no território, Karl Baker, relatou que famílias inteiras estão expostas à chuva e ao frio, sem acesso a materiais de reparo ou substituição.

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Fábio Prado

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