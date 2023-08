Goiânia adere ao “Ser Natureza”, para recuperar o Meia Ponte

A Prefeitura de Goiânia formalizou, nesta terça-feira (15), sua adesão ao serviço Ser Natureza, do Ministério Público de Goiás, que tem como objetivo realizar ações de proteção e recuperação do Rio Meia Ponte dentro dos limites do município.

Ao comentar a adesão do Município de Goiânia ao serviço desenvolvido pelo MP, o subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Heráclito D’Abadia Camargo, que representou o procurador-geral de Justiça Cyro Terra Peres na solenidade, observou que o Ser Natureza, assim como o Cidade Segura, tem como objetivo conquistar benefícios para a comunidade. “Sempre que há essa via da parceria a tendência é aumentar essa colaboração”, afirmou.

O programa

O Ser Natureza, que existe desde 2008, visa resolver problemas e conflitos em relação à escassez hídrica dos mananciais de abastecimento público de Goiás, por meio de parcerias e colaboração interinstitucional. Além disso, busca a recuperação de áreas de proteção permanente (APPs) de mananciais de abastecimento público, a partir da implementação de políticas ambientais nacional e estadual. Em Goiânia, a escolha pelo Meia Ponte decorreu justamente da indicação, feita pela Saneago, da situação crítica do manancial.