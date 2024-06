Goiânia celebra 9º Orgulho LGBTQIAPN+ com shows e DJs na Praça Universitária

A Prefeitura de Goiânia promove neste domingo (30/6), a partir das 14h, na Praça Universitária, a 9ª edição do Orgulho LGBTQIAPN+, em comemoração ao Mês do Orgulho. O evento gratuito contará com DJs renomados como Thata Abusada, Big Big e Kevin Lovatelli, entre outros.

O secretário municipal de Cultura, Eduardo de Souza, destaca o compromisso da Prefeitura com a diversidade, por meio do projeto “Goiânia de Todas as Cores”. “Caminhamos lado a lado com o público LGBTQIAPN+, que tem conquistado cada vez mais respeito e espaço”, afirma.

Junho é o mês dedicado à luta pelos direitos civis e pela igualdade da comunidade LGBTQIAPN+. A data 28 de junho marca a Revolta de Stonewall, um marco na luta por emancipação e aceitação.