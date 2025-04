Goiânia lança Caminho dos Bougainvilles para valorizar turismo urbano e mobilidade ativa

A vice-prefeita de Goiânia, Coronel Cláudia Lira (Avante), abriu neste domingo (27) o evento de lançamento do Caminho dos Bougainvilles, novo roteiro turístico da capital que busca incentivar a mobilidade ativa, o contato com a natureza e o fortalecimento do sentimento de pertencimento à cidade. A inauguração do projeto foi marcada por um passeio ciclístico, com ponto de partida no Parque Lago das Rosas.

Durante a cerimônia, a vice-prefeita destacou a importância da iniciativa para a valorização dos espaços públicos e o resgate das belezas naturais da cidade. “Goiânia é uma cidade maravilhosa, com todo potencial para ser referência em qualidade de vida. Convido todos a redescobrir essa beleza e a cuidar bem da nossa casa”, afirmou Coronel Cláudia.

O projeto é resultado de parcerias entre o poder público e a iniciativa privada. A presidente da Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur), Nárcia Kelly, ressaltou o esforço conjunto para tornar o evento possível. “A união foi essencial para superar os entraves financeiros e colocar o Caminho dos Bougainvilles em prática”, afirmou.

O diretor-presidente da Consciente Construtora, Ilésio Inácio, reforçou a importância da parceria público-privada para viabilizar ações de melhoria urbana. “Sabemos das dificuldades do setor público em executar projetos por conta da burocracia. A união com a iniciativa privada permite que as ações aconteçam com mais agilidade”, avaliou.

Presente ao evento, o vereador Lucas Kitão lembrou o valor do acervo arquitetônico e cultural de Goiânia, ressaltando que a cidade possui grandes parques e espaços públicos que merecem atenção e cuidado.

Sobre o Caminho dos Bougainvilles

Com mais de 50 quilômetros de extensão, o Caminho dos Bougainvilles é dividido em quatro roteiros distintos, que podem ser percorridos a pé ou de bicicleta:

Roteiro Art Déco: Percurso pelo centro histórico, com destaque para a arquitetura, cultura, gastronomia e opções de lazer, organizado em três trechos chamados de “Pétalas”.

Roteiro Parques I: Do Parque Lago das Rosas até o Jardim Botânico.

Roteiro Parques II: Do Parque Lago das Rosas ao Parque Macambira Anicuns.

Roteiro Praças: Do Parque Lago das Rosas até a Praça do Amor.

O trajeto inclui pontos históricos, culturais e naturais de Goiânia. Entre os destaques está o novo pergolado instalado no Parque Lago das Rosas, ornamentado com mudas de bougainvilles plantadas em parceria pela Consciente Construtora e pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).