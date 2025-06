Goiânia oferta 2,8 mil vagas para tratamento com especialistas

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ofertou 2,8 mil vagas para assistência com especialistas em saúde no primeiro mês de implementação do Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE) na capital. De acordo com a SMS, as vagas foram destinadas a pacientes que aguardavam em filas por consultas médicas nas especialidades de oftalmologia, oncologia, ortopedia e cardiologia.

“Antes o paciente aguardava numa fila de espera para a consulta com especialista e, a partir dessa consulta, ele era inserido em outras filas para realizar os exames e receber seu diagnóstico”, explica a superintendente de Regulação, Avaliação e Controle, Paula dos Santos Pereira.

“Isso impacta de forma significativa o tempo de espera do paciente e a detecção precoce de doenças. Com o PMAE, o paciente é inserido em fila única e realiza primeira consulta, todos os exames diagnósticos e a consulta de retorno em até 60 dias”, afirma a superintendente.

A SMS tem buscado ampliar parcerias com prestadores de serviços de saúde privados e a estimativa da pasta é ofertar 4 mil vagas mensalmente pelo PMAE. “Estamos fortalecendo a capacidade de atendimento da rede para que o programa seja executado de forma plena em unidades como a Maternidade Dona Iris e o Centro de Referência em Ortopedia e Fisiatria (CROF), além de ampliar a assistência oferecida por meio de prestadores privados”, afirma o secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer.

Segundo a paciente Genivania Pereira, que aguardava consulta médica com oftalmologista, o programa trouxe mais dignidade à assistência ao colocar fim a uma espera de dois anos. “Eu tenho muita dificuldade para enxergar e estava com muito medo porque sentia que a minha visão estava piorando com o passar do tempo”, conta.

“Foi muito bom conseguir consultar, fazer todos os exames e sair daqui com as receitas e tudo que preciso para finalmente começar meu tratamento”, afirmou a paciente, que foi encaminhada pela SMS para atendimento no Instituto de Olhos de Goiânia.

