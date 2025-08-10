search
Cidades

Prefeitura de Goiânia reforça atendimento a pessoas em situação de rua com a chegada do frio

Ação inclui abrigo na Rua 25A, no Setor Oeste, e entrega de cobertores e agasalhos, além de escuta ativa para identificar necessidades


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 10/08/2025 - 09:45

Prefeitura amplia acolhimento a pessoas em situação de rua diante da previsão de baixas temperaturas
Ações incluem abrigo, distribuição de cobertores e escuta ativa para garantir suporte integral e humanizado (Foto: Divulgação)

Com a chegada de uma frente fria, a Prefeitura de Goiânia reforçou o acolhimento emergencial a pessoas em situação de rua. A ação inclui abrigo na Rua 25A (Setor Oeste), entrega de cobertores e agasalhos, além de escuta ativa para identificar necessidades e garantir atendimento humanizado.

“Nossa prioridade é que ninguém fique exposto ao frio sem apoio. O abrigo, junto com a distribuição de cobertores e suporte emocional, é essencial para preservar vidas”, afirma a secretária da Semasdh, Erizania Freitas.

O prefeito Sandro Mabel (UB) destaca o compromisso da gestão: “Estamos mobilizando todos os recursos para oferecer atendimento rápido e eficiente, garantindo dignidade e proteção a quem mais precisa”.

Equipes da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Assistência Social e Direitos Humanos (Semasdh) percorrem diariamente os pontos mais críticos da cidade para acolher pessoas em situação de rua e encaminhá-las a serviços como abrigos, saúde, emissão de documentos, reintegração familiar e programas sociais.

Além do apoio material, a escuta ativa busca compreender cada história e demanda, promovendo atendimento que vai além da emergência, e favorece a reinserção social.

