GoiâniaPrev abre inscrições para seleção dos novos membros do Comitê de Investimentos

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Goiânia (GoiâniaPrev), abriu inscrições para seleção dos novos membros do Comitê de Investimentos do órgão. Podem se inscrever todos os servidores públicos que integram os quadros da administração direta municipal, autarquias, fundações e da Câmara Municipal de Goiânia.

“Tenho plena consciência da importância do Comitê de Investimentos na elaboração e execução da política de investimentos do nosso órgão. Nós valorizamos a transparência e a participação de todos os servidores públicos do município. Por isso que, em conjunto com o Conselho Municipal de Previdência (CMP), garantiremos a ampla divulgação da Resolução nº 011/2023, que regulamenta os critérios para a seleção dos membros do Comitê de Investimentos para a próxima gestão deste colegiado. Queremos assegurar que o processo de seleção seja transparente, justo e acessível a todos”, afirma o presidente do GoianiaPrev, Carlos Júnior.

Para preencher as vagas, os candidatos precisam atender às seguintes exigências: possuir curso superior completo e conhecimento comprovado nas áreas da administração, economia, direito, finanças, contabilidade ou atuária; possuir certificado profissional do mercado financeiro organizado por entidade autônoma de reconhecida capacidade técnica e de difusão no mercado brasileiro de capitais; e atender aos dispositivos do art. 20-A da Lei Orgânica do Município de Goiânia.

Os interessados em se inscrever para fazer parte do Comitê de Investimentos deverão encaminhar o Currículo Vitae e demais documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos dispostos no art. 4º da Resolução nº 011/2023 – CMP, até às 23h59 do dia 08 de maio de 2023, por meio do e-mail [email protected] A partir de então, os documentos serão analisados pelo CMP.

Veja todos os documentos:

Edital do Processo Seletivo para membros do Comitê de Investimentos – 2023

Portaria nº 1.467, de 02-06-2022-MTP (Parâmetros e diretrizes gerais para funcionamento dos RPPS)

Portaria nº 14.770-SPREV (Autoriza credenciamento de entidade certificadora)

Portaria nº 519, de 24-08-2011-MPS (Dispõe sobre aplicações de recursos dos RPPS)

Portaria nº 9.907, de 14-04-2020-SEPRT-ME (Estabelece parâmetros de certificação profissional)

Lei Complementar nº 312, de 28-09-2018 (Lei Previdenciária do Município de Goiânia)

Lei Federal nº 9.717, de 27-11-1998 (Lei que institui normas gerais para RPPS)

Regulamento para Seleção do Comitê de Investimentos – Resolução nº 011.2023 – Publicado no DOM

Atribuições

Os novos integrantes do Comitê de Investimentos do GoiâniaPrev têm a função de propor, acompanhar, assessorar e auxiliar o instituto na elaboração das políticas de investimentos para a melhoria da previdência dos servidores da Prefeitura de Goiânia.

Para mais informações ou dúvidas, os candidatos devem procurar a Gerência de Investimentos do GoiâniaPrev, pelo telefone 3524-5836.