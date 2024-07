Goiás atinge a marca de mil transplantes de órgãos

O Governo de Goiás e a Secretaria da Saúde (SES) celebram nesta semana o milésimo transplante de órgãos realizado no estado. Todos os procedimentos ocorreram no Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, em Goiânia, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Na lista estão 940 transplantes de rim, 56 de fígado, 3 de medula óssea e 1 de pâncreas.

O milésimo paciente foi Antônio Batista de Freitas, de 59 anos, que recebeu um rim no último sábado, dia 29 de junho, após seis meses na fila de espera. “Quando recebi a ligação dizendo que tinha um rim para mim, achei que era um trote. Nesse momento senti a maior alegria do mundo. Agora estou me recuperando, com a certeza de que vai continuar dando tudo certo”, contou.

A cirurgia foi realizada na Central de Transplantes da unidade, totalmente reformada e modernizada em 2022, com investimento de R$ 2,8 milhões em

recursos estaduais. As instalações contam com uma área de 644m², 32 novos leitos, sendo 26 para transplantes de rins, fígado, pâncreas e rim-pâncreas, e outros seis para transplante de medula óssea, proporcionando mais conforto e segurança aos pacientes. O serviço foi implantado em 2017.

Doação

No Brasil, a doação de órgãos e tecidos só é realizada após a autorização familiar. Por isso, a melhor maneira de garantir efetivamente que a vontade do doador seja respeitada, é fazer com que a família saiba sobre do desejo do parente falecido. Não é preciso registrar a intenção de ser doador em cartórios, nem informar em documentos. Os órgãos doados vão para pacientes que estão aguardando em lista de espera única, organizada por estado ou região, e monitorada pelo Sistema Nacional de Transplantes (SNT).