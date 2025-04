Bombeiros de Goiás participam de simulado de atendimento a múltiplas vítimas no CRER

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás participou, nesta quinta-feira (24), do 2º Simulado de Múltiplas Vítimas 2025 promovido pelo Hospital de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – CRER, unidade gerida pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde – AGIR, em Goiânia.

O exercício foi realizado às 14 horas, no Ginásio Multiprofissional (Ginásio 2) do hospital, e teve como objetivo aprimorar os protocolos de resposta a situações de emergência, reforçando a integração entre as equipes de saúde, segurança e resgate.

Com a participação ativa do CBMGO, o simulado busca proporcionar um ambiente de treinamento realista, fortalecendo a capacidade de atuação conjunta em cenários com múltiplas vítimas, além de promover a segurança dos pacientes, colaboradores e visitantes da unidade hospitalar.

A atividade contou com a participação de mais de 100 colaboradores do Crer e cerca de 20 voluntários externos. O simulado também teve o apoio e integração de importantes instituições, como o CBMGO, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Secretária de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) e Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO).

