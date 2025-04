Mulher é vítima de feminicídio quando chegava para trabalhar

Sílvia Barros, de 60 anos, foi assassinada a tiros na manhã desta quinta-feira (24), no Setor Empresarial, em Goiânia. O feminicídio aconteceu por volta das 9 horas, quando ela chegava para trabalhar em um supermercado na Avenida Perimetral Norte.

O autor dos disparos foi identificado como o ex-marido dela, Valdinez Borges de Oliveira, de 62 anos. Ele cometeu suicídio logo depois de matá-la. Segundo a polícia, os dois estavam separados há pouco tempo.

O Atacadão enviou nota informando que lamenta a tragédia e que oferece assistência aos familiares.

Separação

Segundo o delegado Carlos Alfama, da Delegacia de Homicídios, a vítima e o criminoso foram casados por 36 anos e haviam se separado há quatro meses.

O delegado informou ainda que ofensas e agressões morais levaram Sílvia a se separar. Ele ouviu familiares no local do crime.

Arma

Quanto à arma usada pelo ex-marido, o delegado informou que ele não tinha porte de arma e que a arma está registrada no nome de outra pessoa. Alfama acrescentou que a Polícia Civil ainda vai investigar como a arma foi obtida pelo ex-marido da vítima.

O 13º Batalhão da Polícia Militar esteve no local e já encontrou os corpos no chão, ambos atingidos por disparos de arma de fogo. A Polícia Civil informou que o crime está sendo investigado como feminicídio pela Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher (Deaem).

Nota do Atacadão

A rede lamenta profundamente o ocorrido. Informa que está oferecendo toda assistência necessária aos familiares, e que também está colaborando com as autoridades competentes para a investigação do caso.

