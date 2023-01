Goiás disponibiliza nova versão do aplicativo Portal NetEscola

O Portal NetEscola, desenvolvido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), recebeu a versão 3.1 e está pronto para uso. A atualização deve ser feita na loja on-line Play Store, em dispositivos móveis com sistema operacional Android.

Criado para os estudantes da rede pública estadual de ensino em 2020, o app apresenta, em sua mais recente atualização, interface digital aperfeiçoada e com melhorias em seu formato. Para o superintendente de tecnologia da Seduc, Bruno Marques, o upgrade do aplicativo foi realizado “a partir da preocupação de atender às necessidades dos alunos”.

Entre as novidades, agora há possibilidade de o aluno personalizar o perfil com foto, além de cadastrar e gerenciar o acesso no próprio app. “A apresentação do Boletim Escolar e a entrada nos portais de conteúdos e nas salas de aula on-line também foram melhoradas”, diz Bruno Marques.

Com o novo app, o login de acesso passa a ser feito uma única vez. É possível também visualizar a frequência do estudante e o calendário semestral em uma só aba, o que facilita o monitoramento por parte dos pais ou responsáveis, além de servir como um lembrete de atividades.

Outra novidade é o mural de recados. Com a atualização do aplicativo, será possível melhorar a comunicação com os estudantes através de informativos gerais enviados pela Seduc, pela gestão das escolas ou pelos professores. O objetivo é alcançar o maior número de estudantes.

Atualização

Bruno Marques explica que a mudança no app ocorreu com o objetivo de garantir a qualidade e o bom funcionamento da ferramenta para a comunidade escolar. Durante a remodelação, foram feitos estudos e pesquisas com diversos jovens, incluindo os estudantes que fazem parte do Programa Aprendiz do Futuro vinculados à Seduc.

“Precisávamos entender o que os alunos queriam e, então, fomos agregando as necessidades deles com a funcionalidade do aplicativo. O intuito foi facilitar o acesso do estudante”, destacou o superintendente de tecnologia.

Portal de NetEscola

O Portal NetEscola é uma plataforma que disponibiliza conteúdos didáticos por meio de atividades, vídeos, listas de exercícios e materiais desenvolvidos pelos próprios professores da Seduc. Lançada em 2020 pelo Governo de Goiás, a ferramenta surgiu com o intuito de auxiliar os professores e estudantes da rede estadual de ensino durante o regime especial de aulas não presenciais.

Os conteúdos abrangem os componentes de todas as áreas do conhecimento e são apresentados de formas bem diversificadas, divididas em Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. A ferramenta também permite que o estudante organize seus estudos da maneira mais simplificada possível.