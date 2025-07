Goiás entra em alerta máximo para incêndios, diz Cimehgo

O Estado de Goiás começa a semana em alerta máximo para risco de incêndios, válido para todo o território, de norte a sul. É o que revela a previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Com regiões completando hoje 84 dias sem chuva, a vegetação está extremamente seca, o que aumenta o risco de propagação do fogo. Não há previsão de chuva.

Os bombeiros têm sido muito requisitados para combater incêndios, como o que aconteceu no início da noite de sexta-feira (25) em Mara Rosa e consumiu 30 alqueires de duas fazendas.

O Cimehgo também chama a atenção para as oscilações de temperatura e o potencial risco que elas trazem à saúde. Isso porque a amplitude térmica (diferença entre a temperatura mínima e a máxima em um dia) pode chegar a 25 graus, já que a mínima chegou a 12 graus na região sudoeste e a máxima prevista é de 37 graus na região norte. Além disso, os dias têm começado com um leve frio matinal, evoluindo para calor intenso à tarde, ar muito seco, alto risco de incêndios e redução do nível de rios e outros cursos d’água. A umidade relativa do ar pode chegar a 21%.

O prognóstico para esta semana em Goiás é de predomínio de sol, com temperaturas mínimas amenas de manhã, variando entre as regiões. À tarde, as máximas estarão em elevação. A umidade relativa do ar deve cair no período da tarde, o que exige cuidados com a hidratação. Além do Cimehgo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial devido à baixa umidade do ar.

Em Goiânia, a última segunda-feira de julho terá predomínio de sol, com a temperatura máxima podendo chegar a 33 graus e a umidade relativa do ar variando entre 75% e 21%, o que é considerado nível de alerta. O pôr-do-sol será às 18h03.