Goiás inicia 2024 com mais de 3.200 empresas abertas em janeiro

Goiás recebeu 3.243 novas empresas no mês de janeiro de 2024. O número é 21% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado, que teve 2.688 novos CNPJs. Esse é o maior índice registrado para o mês de janeiro desde 2020. Os dados são da Junta Comercial de Goiás (Juceg).

Com o aumento significativo já registrado nesse início de ano, Goiás continua liderando o ranking de abertura de novos negócios nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, de acordo com registros na RedeSim. Para o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira, a atração de novos negócios para o estado deve seguir em crescimento. “Pelo que registramos apenas nesse início de ano, dá para acreditar que esse vai ser um novo ano de recordes”, considera.

A estatística do primeiro mês de 2024 também traz outros detalhes: dos 3.243 novos negócios abertos em Goiás, 440 atuam em serviços combinados de escritório e apoio administrativo, seguido por serviços similares que não são especificados na categoria anterior (241). O comércio varejista de bebidas aparece em terceiro lugar no ranking, com 210 novos negócios abertos em janeiro.

Ranking

Goiânia reúne o maior número de empresas (339.933), seguida por Aparecida de Goiânia (82.497) e Anápolis (65.045). Rio Verde (35.235), Valparaíso de Goiás (24.642) e Luziânia (24.265) formam o ranking das cidades que mais possuem empresas no estado.