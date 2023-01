Goiás inicia cadastramento e recadastramento do Passe Livre Estudantil

A partir da próxima segunda-feira, 09, inicia o cadastramento e recadastramento do Passe Livre Estudantil (PLE), para o ano letivo de 2023. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) informa que o prazo para realizar o procedimento deve ser realizado até 30 de abril. Os estudantes de Goiânia e região Metropolitana vão receber novos cartões, já adaptados às melhorias implementadas no sistema dessas localidades. O cartão do ano anterior funcionou até o dia 31 de dezembro para esses usuários e não está mais ativo.

Apenas os alunos da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Universidade Estadual de Goiás (UEG) terão os cartões renovados automaticamente, já que as instituições de ensino ainda não concluíram o ano letivo de 2022. Eles receberão um e-mail a partir do dia 10 de janeiro informando a data e o local da retirada. Somente aqueles que ingressarem em 2023 precisarão aderir ao sistema, se quiserem usufruir dele.

Para alunos de Goiânia e região Metropolitana, o procedimento é realizado pelo site www.juventude.go.gov.br. Se aprovado, o estudante é informado por e-mail e o cartão estará à sua disposição em até 15 dias, contados a partir da data em que fez a adesão, em uma unidade do Vapt Vupt. A retirada deve ser agendada pelo site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento. Os cartões já serão entregues com créditos.

Em Anápolis, quem já é cadastrado deve procurar a instituição de ensino onde estuda. Os novatos devem levar cópias de CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e uma foto 3×4 para fazer o cadastro na empresa de Mobilidade Urbana do município (Urban). O cartão pode ser retirado no terminal urbano da cidade, na Rua Tônico de Pina, no Setor Central, sete dias após a solicitação. Para ativar o benefício é necessário agendamento no Vapt Vupt, por meio do site www.vaptvupt.go.gov.br/agendamento.

O superintendente da Criança, Adolescente e Juventude da Seds, Ricardo Costa Gonçalves, orienta os alunos de Goiânia e região Metropolitana, que receberão novos cartões, a renovarem o seu cadastro o quanto antes. “Assim, quando as aulas iniciarem, eles já estarão com o cartão em mãos”, alerta o superintendente.

Melhorias

O Governo de Goiás realiza constantes mudanças no PLE com o objetivo de aprimorar o atendimento. A partir deste ano, os repasses dos valores das passagens feitos pelo Estado às empresas de transporte será pós-pago, o que dará mais agilidade ao programa. Já em Anápolis, não haverá alterações. A iniciativa tem capacidade para atender 110 mil estudantes, com o fornecimento de até 48 viagens mensais, para ir e voltar da instituição de ensino, de acordo com o calendário letivo. Em 2022, 84.692 alunos requisitaram o benefício.

A cobertura abrange os municípios de Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

O saldo do cartão não é cumulativo. Se o aluno não utiliza todos os créditos, no mês seguinte é depositada apenas a diferença para completar 48 viagens. O número de passagens leva em consideração os dias letivos de cada mês, informados pelas instituições de ensino. Mais informações pelos seguintes contatos: (62) 3201-9788 (Ligação), (62) 3201-9748 (WhatsApp), (62) 98306-0294 (WhatsApp), 0800.648.2222 (Redmob).

Fotos: Seds