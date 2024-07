Goiás investirá R$ 600 mil em ecopontos para 15 municípios

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) anunciou a implantação de mais de 15 ecopontos em municípios goianos. O investimento totalizará R$ 600 mil, provenientes do Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba (CBH Paranaíba), destinados para obras que visam facilitar o descarte adequado de resíduos sólidos.

A iniciativa, coordenada pela secretária Andréa Vulcanis, busca resolver problemas relacionados aos resíduos urbanos, promovendo a sustentabilidade ambiental. Os ecopontos serão instalados mediante acordo de cooperação, onde o município disponibiliza a área, a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio de Goiás oferece o projeto modular de construção, e a Semad articula a viabilização junto aos municípios.

Além dos ecopontos em Goianira e Rio Quente, outros municípios serão contemplados, como parte de um esforço conjunto para eliminar os lixões e promover a reciclagem e reutilização de materiais. Os ecopontos funcionam como pontos estratégicos de coleta seletiva, facilitando o descarte correto de materiais recicláveis e resíduos volumosos, como móveis velhos, entulho e eletrônicos.

A ação conta com o apoio do presidente do CBH Paranaíba, João Ricardo Raiser, que destacou a importância de iniciativas que, mesmo indiretamente ligadas aos recursos hídricos, contribuem para a preservação ambiental.

Os ecopontos não apenas ajudam na gestão sustentável de resíduos urbanos, mas também educam a população sobre práticas ambientais responsáveis, promovendo um ambiente mais limpo e saudável para todos.