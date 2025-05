Goiás permanece em alerta para baixas temperaturas

O Estado de Goiás continua em alerta para temperaturas mais baixas de 2 a 5 graus, especialmente no início da manhã e no final da tarde e à noite. O alerta é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A queda nas temperaturas é mais sentida na região centro-sul do estado, devido ao avanço de uma frente de ar frio de origem polar.

O prognóstico para o fim de semana é de sol e variação de nebulosidade, com temperaturas mínimas baixas e baixa probabilidade de ocorrência de chuvas.

A sexta-feira será de sol e variação de nebulosidade. O destaque para hoje é o avanço do ar frio de origem polar, que provoca a redução nas temperaturas mínimas.

Em Goiânia, o dia será de sol com pequena possibilidade de chuvas em áreas isoladas. A temperatura máxima pode atingir 30 graus e a umidade relativa do ar vai variar entre 40% e 85%. O sol nascerá às 6h38 e se porá às 17h50.