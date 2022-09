Goiás registra recorde histórico na abertura de empresas

O estado de Goiás registrou em agosto o maior número de empresas abertas em um único mês em toda sua série histórica. Foram 3.164 novos CNPJ’s, segundo dados da Junta Comercial de Goiás (Juceg). O Estado também continua liderando o ranking de abertura de empresas entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste no mês de agosto, segundo dados divulgados pelo Governo Federal por meio do Portal da Rede Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas (Redesim). O estado que ficou em segundo lugar foi o Ceará, com 2.141 empresas e, em terceiro, Mato Grosso, com 2.039 novos empreendimentos.

Para o presidente da Juceg, Euclides Barbo Siqueira, esse número pode ser explicado pela desburocratização e a digitalização do processo de abertura de novos negócios, implantadas pela Junta Comercial e o ambiente econômico favorável no estado. “Com essa política facilitada, onde o empresário abre sua empresa em ambiente 100% digital e com tempo médio de 16 horas para aprovação do novo CNPJ, rompemos a barreira dos 3 mil”, diz.

Ranking

Das 3.164 empresas abertas em Goiás em agosto, 1.033 tinham capital superior a R$ 500 mil. E os três ramos que mais atraíram novos negócios foram: serviços combinados de escritório e apoio administrativo (326), promoção de vendas (216), comércio varejista de bebidas (214), atividades de consultoria em gestão empresarial (200) e construção de edifícios (193).

Goiânia (1.189), Anápolis (223), Aparecida de Goiânia (183), Rio Verde (112), Luziânia (62) e Formosa (61) puxaram o ranking das cidades que mais abriram novos negócios em agosto. Atualmente, Goiás conta com 1,06 milhão de empresas abertas, tendo rompido essa marca de seis dígitos também no mês passado.