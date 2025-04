Goiás revive a tradição com a Procissão do Fogaréu

Ao apagar das luzes das ruas da primeira capital de Goiás, o silêncio e a escuridão deram lugar às batidas das fanfarras e às chamas das tochas dos farricocos. O início da Procissão do Fogaréu, que completa 280 anos de história, iluminou a histórica cidade de Goiás na madrugada desta quinta-feira (16/4), reunindo fé e tradição. O governador Ronaldo Caiado e a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado, acompanharam de perto a celebração cristã, assim como milhares de devotos, turistas e moradores do município.

Ao acompanhar de perto a encenação da caçada e prisão de Jesus Cristo, o chefe do Executivo estadual destacou a grandiosidade e o simbolismo da manifestação. “O ato da Procissão do Fogaréu traz a nossa cultura e história de forma que é reconhecida nacionalmente. Por mais um ano tive a felicidade de acompanhar essa encenação, da qual participo desde a infância”, afirmou Caiado.

A Procissão do Fogaréu tem início em frente ao Palácio Conde dos Arcos e percorre as ruas de pedra e becos da cidade, reproduzindo a prisão de Jesus pelos soldados romanos, que são representados por 40 farricocos caminhando descalços, com roupas longas e de cores vibrantes, chapéus pontudos e segurando tochas. A tradição é realizada em Goiás desde 1745, quando foi trazida pelo padre espanhol João Perestello de Vasconcelos Spíndola e foi considerada Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado em 2023.

“Hoje, quarta-feira Santa, é um momento histórico na Cidade de Goiás. A Procissão do Fogaréu acontece também na Espanha e em Portugal, mas no Brasil apenas neste município. É a representação do momento em que os soldados romanos saem perseguindo Jesus. Então é um momento onde você arrepia vivendo isso”, relatou Gracinha Caiado.

O vice-governador Daniel Vilela definiu a procissão como sendo a “mais tradicional” de Goiás. “É uma atividade cultural do nosso estado que é reconhecida e até transmitida para o Brasil inteiro. Muitas pessoas têm a tradição de vir para acompanhar essa Procissão e passar a Semana Santa na nossa cidade de Goiás, de forma que nós estamos todos aqui hoje também para prestigiar esse evento cultural e tradicional do nosso estado”, ressaltou.

Investimento

Neste ano, a manifestação cultural conta com apoio direto do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Cultura (Secult), no valor de R$ 200 mil. O valor foi destinado para a estrutura do evento, como palco, iluminação e sonorização. Além disso, a Semana Santa também foi contemplada no Programa Goyazes, com o incentivo de R$ 199 mil e patrocínio da Equatorial Energia.

“A Procissão do Fogaréu segue mantendo as raízes, a cidade já começa a ficar bem cheia. Esse ano foi um investimento recorde também da Secretaria de Estado da Cultura, além do projeto aprovado pelo Programa Goyazes, patrocinado pela Equatorial, no valor de R$ 200 mil. Também nós colocamos várias estruturas de palco, som, luz, não somente para o Fogaréu, mas também para toda a Semana Santa”, destacou a titular da Secult, Yara Nunes.

Promoção

A Semana Santa da Cidade de Goiás é promovida pela Venerável Irmandade do Senhor Bom Jesus dos Passos, juntamente com a Organização Vilaboense de Artes e Tradições (OVAT), a Catedral de Sant’Ana, o Santuário de Nossa Senhora do Rosário e a Paróquia de Santa Rita. O evento atrai visitantes de todo Brasil e de outros países, que aproveitam para conhecer as belezas naturais da região e a comida típica.

O pároco da Catedral de Sant’Ana, padre Augusto, ressaltou que a cada ano a quantidade de fiéis que participam da Procissão aumenta. “As expectativas são sempre as melhores, é um espaço destinado a orações, cultura, tradição e encontro dos irmãos e irmãs”, disse.

Fogareuzinho

Na parte da tarde, o momento de procissão foi para as crianças. O chamado Fogareuzinho é promovido pela escola Letras de Alfenim, em celebração à Semana Santa, em um cortejo realizado antes da tradicional Procissão do Fogaréu.

O objetivo é incluir os pequenos na celebração que reúne fé, tradição e folclore na antiga Vila Boa. A caminhada percorre diferentes pontos da cidade com as crianças vestidas de farricocos, com tochas feitas de garrafas plásticas pintadas das cores do fogo.

Cidade de Goiás se prepara para a Procissão do Fogaréu