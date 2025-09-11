search
Goiás Social abre inscrições para curso gratuito de robótica em 17 cidades

São oferecidas 820 vagas destinadas a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais da rede privada, com idades entre 8 e 20 anos


11/09/2025

Inscrições para o curso gratuito de introdução à robótica e outras tecnologias vão até o dia 23 de setembro. (Imagem: Secti)

O Governo de Goiás, por meio do programa Start, está com inscrições abertas para o curso gratuito de introdução à robótica e outras tecnologias. A iniciativa, realizada pelo Goiás Social em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e o Instituto Federal de Goiás (IFG), oferece 820 vagas destinadas a estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais da rede privada, com idades entre 8 e 20 anos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 23 de setembro, exclusivamente pelo endereço eletrônico abre.go.gov.br/startgoias. O programa contemplará jovens de 17 cidades goianas, incluindo Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Jataí, Catalão, Itumbiara, Valparaíso, Luziânia, Jaraguá, Porangatu, Trindade, Pirenópolis, Santo Antônio do Descoberto, Uruana, Alto Paraíso e Mambaí. Em cada local, serão ofertadas 80 vagas por laboratório, totalizando cinco turmas somente na capital.

Uma das novidades é a reserva de 50% das vagas para meninas, com o objetivo de ampliar a presença feminina em áreas ligadas à ciência, tecnologia e inovação. Além da robótica, o programa também inclui conteúdos sobre linguagens de programação, impressão 3D, realidade virtual e inteligência artificial, proporcionando aos estudantes um primeiro contato com conceitos e práticas do mundo tecnológico.

As aulas terão início no dia 1º de outubro de 2025, de forma presencial, nos laboratórios do IFG e em instituições parceiras. A matrícula deverá ser confirmada presencialmente, entre 25 e 30 de setembro, pelos candidatos selecionados. O processo de seleção seguirá critérios de idade, gênero e ordem de inscrição.

O programa Start (Seguir Transformando Através da Robótica e outras Tecnologias) foi criado para democratizar o acesso de crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social ao universo da ciência e da inovação. A proposta é estimular o aprendizado prático, despertar vocações e criar oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional para os participantes.

De acordo com os organizadores, a formação oferecida pretende preparar os jovens para o futuro do trabalho, abrir novas perspectivas de carreira e incentivar a criatividade e o protagonismo juvenil em diferentes áreas do conhecimento.

Pesquisa