Goiás Social realiza entrega e troca de cartões dos programas Mães de Goiás e Dignidade em Goiânia

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds), realiza, nesta quinta-feira (22/5) e sexta-feira (23/5), a entrega de cartões do Mães de Goiás e do Dignidade, para novos beneficiários de Goiânia. Quem já está inserido nos programas do Goiás Social e ainda não possui o novo cartão precisa realizar a troca. A distribuição acontecerá das 8h às 16h, na sede da Seds, localizada na Praça Cívica, n° 332, atrás da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás).

As listas completas com os nomes de quem vai receber os benefícios pela primeira vez e aqueles que precisam trocar os cartões antigos pelos novos estão na página inicial do site da Seds (goias.gov.br/social). A entrega é destinada exclusivamente para o município de Goiânia, por isso, beneficiários de outros municípios devem aguardar mais informações do Goiás Social posteriormente.

A troca para o banco Inttegra Social é obrigatória, já que os cartões antigos do BK Bank deixarão de operar, o que pode causar o bloqueio do benefício. Enquanto o novo cartão não é ativado, os benefícios continuam sendo creditados normalmente no cartão antigo, da BK Bank. Assim que o novo cartão é entregue, o crédito do mês passa a ser depositado nele e o saldo remanescente do cartão antigo (BK Bank) é transferido para o novo cartão da Inttegra Card, somando-se ao valor do mês.

Mães de Goiás

O Mães de Goiás é um programa do Goiás Social que realiza transferência de renda para garantir segurança alimentar, fomentar renda, oferecer melhor qualidade de vida às famílias com filhos de 0 a 6 anos de idade. A contemplação acontece via Cadastro Único (CadÚnico) e repassa o valor de R$300 por mês, valor ajustado a partir de janeiro de 2025. Desde que foi criado, em 2021, o programa já beneficiou cerca de 190 mil famílias em todos os municípios do Estado, com investimento de R$ 855 milhões.

Dignidade

O programa Dignidade, do Goiás Social, beneficia com R$ 300 ao mês pessoas idosas entre 60 e 64 anos, em situação de pobreza ou de extrema pobreza no estado de Goiás, inscritas no CadÚnico. Não são elegíveis para o programa aqueles que recebem o Bolsa Família. De abril de 2023 a maio de 2025, o Governo de Goiás já investiu R$ 11,4 milhões para transferência de renda a 1,7 mil pessoas idosas.

Queimadas crescem em Goiás, mas situação segue controlada