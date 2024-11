Golpe do novo número movimenta mais de R$ 1,2 milhão

Entre agosto de 2022 e maio de 2024, suspeitos movimentaram mais de R$ 1,2 milhão aplicando o golpe do “novo número”. A fraude, conhecida por envolver perfis falsos no WhatsApp, foi identificada após uma mulher de 58 anos de Águas Lindas registrar que foi vítima do golpe, onde os criminosos se passaram por sua filha e pediram dinheiro emprestado. Nesta terça-feira, 19, o Grupo Especial de Investigações Criminais de Águas Lindas, com apoio da Delegacia local, cumpriu três mandados de busca domiciliar identificando o provável aplicador do golpe e as contas bancárias utilizadas para movimentar os valores.

Além disso, o inquérito revelou que uma das contas pertencente à mãe do suposto criminoso foi utilizada nas transações fraudulentas. De antemão, com base nas investigações, foram deferidas três buscas domiciliares, e as contas vinculadas a três pessoas físicas foram sequestradas para análise. A operação visa garantir que os suspeitos sejam responsabilizados por sua participação nesse esquema criminoso.

Os suspeitos podem ser indiciados por estelionato qualificado, com pena que pode chegar a 8 anos de reclusão, dependendo dos desdobramentos das investigações. O Inquérito Policial será remetido ao Poder Judiciário para que sejam tomadas as medidas legais cabíveis.