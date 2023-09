Governador Ronaldo Caiado marca presença no mutirão da Prefeitura

O Governador Ronaldo Caiado esteve presente, neste sábado (16), no 1º Mutirão de Goiânia. Realizado na região Noroeste, pela Prefeitura de Goiânia, o evento segue até este domingo (17) com mais de 100 serviços oferecidos à população. Nosso desejo é que o cidadão sinta-se próximo daqueles que representam a comunidade e tenha um serviço facilitado para o seu dia a dia. Trabalhamos juntos para levar melhoria de qualidade de vida às pessoas”, assegurou Caiado.

Junto ao prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, Caiado conferiu o atendimento em vários estandes e conversou com a população. “Isso aqui é extremamente importante. É o momento em que estamos ainda mais próximos das pessoas. A gente só governa se sentirmos o clamor da população e o que ela deseja para ser atendida”, destacou o governador, ao relembrar o precursor dos mutirões. “Foram trazidos dentro da criatividade de Iris Rezende, que levou essa palavra para o Brasil todo. Essa é a grande realidade”.

“Aqui estão todos os serviços, mais de 130, da Prefeitura de Goiânia em parceria com o Governo de Goiás. Temos aqui a Polícia Civil, Detran, Saneago e Equatorial, para fazer a inscrição da tarifa social. Então, tudo isso, em parceria e com o desenvolvimento da prestação de serviço para a população goianiense na região Noroeste”, destacou o prefeito Rogério Cruz, que anunciou a realização da próxima edição do evento para o final de outubro na região Leste da capital.

Estão sendo oferecidos ainda, serviços nas áreas da saúde, habitação, Atende Fácil, consultas veterinárias, Sine Móvel. A aposentada Roselaine de Fátima Alves foi ao local buscar informações sobre o programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal. Ela é beneficiária do programa Aluguel Social do Governo de Goiás que repassa R$ 350 mensais para famílias em vulnerabilidade que não possuem casa própria. “Me ajuda bastante porque consigo completar o valor do aluguel e com a sobra posso comprar remédios”, afirmou.

Dentro os serviços oferecidos pela Saneago no Mutirão estão cadastro da tarifa social, emissão de segunda via, negociação de débitos, alteração de titularidade, parcelamentos, ligação de Água e/ou Esgoto e inclusão na Fatura Digital.

Já no estande do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), o público conta com assistência em divórcio, dissolução de união estável, revisional de pensão alimentícia, reconhecimento de união estável, guarda/regime de convivência, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, dentre outros. Ainda, a Equatorial Energia está atendendo pessoas interessadas no cadastro da tarifa social e troca de lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas LED.