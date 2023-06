Governo conclui entrega de cobertores aos municípios goianos

O Governo de Goiás concluiu a entrega de cobertores da Campanha Aquecendo Vidas para os 246 municípios goianos. Em 36 dias a iniciativa– mais uma ação do Goiás Social– repassou 48.087 peças.

Desde 2019, já são R$ 9,5 milhões de investimento em 277 mil cobertores doados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Só este ano, o Estado destinou R$ 2,9 milhões à compra de 70 mil cobertores.

Para que um maior número de pessoas em vulnerabilidade social fosse alcançado, a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o Gabinete de Políticas Sociais (GPS) firmaram parcerias com os municípios, que fizeram a retirada dos cobertores na capital.

“Um governo pode muito, mas não pode tudo. E é por isso que as parcerias que fechamos com os 246 municípios goianos são tão importantes para chegarmos a cada família em vulnerabilidade, sem deixar ninguém para trás”, pontua a presidente de honra da OVG e coordenadora do GPS, primeira-dama Gracinha Caiado.

Além do envio dos agasalhos para as prefeituras, a Campanha Aquecendo Vidas 2023 também fez a entrega de cobertores em ocupações, assentamentos e áreas que abrigam famílias em vulnerabilidade social da capital, inclusive em situação de rua.

Além disso, desde o último dia 5, a OVG e o GPS realizam a doação de cobertores para entidades de todo o estado cadastradas na organização. Serão 12 mil cobertores entregues em 187 instituições. A maioria abriga crianças e idosos. O restante será entregue nas unidades da OVG e para pessoas atendidas pelos programas.

Aquecendo Vidas – entrega de cobertores

“Com a Campanha Aquecendo Vidas, buscamos dar mais conforto e qualidade de vida a quem mais precisa. Foi uma determinação do governador garantir amparo aos mais vulneráveis, para que eles não sofram com o frio. Ronaldo sempre lembra que o mais importante é fazer o bem a quem mais precisa”, acrescenta Gracinha.

Irismar de Souza Araújo, que mora com dois filhos pequenos na ocupação Paulo Freire, em Goiânia, afirma que os cobertores chegaram em boa hora.

“Saber que tem quem se importa com a gente, que somos lembrados nessas horas de necessidade, me deixa muito feliz.”