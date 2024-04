Governo de Goiás convoca 315 professores aprovados em concurso

O Governo de Goiás anunciou nesta terça-feira, 02, a convocação de mais 315 candidatos aprovados no concurso público para professor PIII da rede estadual de educação. A publicação oficial foi feita no Diário Oficial do Estado, marcando o início do processo de nomeação. Os convocados têm até o dia 05 de abril para realizar o pré-cadastro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), através do e-mail [email protected].

A partir de 8 de abril, os aprovados devem iniciar a apresentação da documentação de forma eletrônica. Essa etapa requer a inclusão de declaração para investidura em cargo público, CPF, RG, comprovante de endereço, título eleitoral, diploma de curso superior, entre outros documentos listados no edital. A previsão é de que as nomeações sejam oficializadas em 03 de maio, com a posse dos novos professores agendada para iniciar em 08 de maio, seguida por um curso de formação.

O governador Ronaldo Caiado expressou sua satisfação em receber os novos servidores, destacando o compromisso do estado em oferecer uma educação de qualidade, com estrutura digna e padrão de excelência. A secretária da Educação, Fátima Gavioli, ressaltou que a atual gestão corrigiu um hiato de 20 anos sem a contratação de professores efetivos.

Os 315 convocados fazem parte do grupo de 5.050 aprovados no concurso realizado pela Secretaria da Educação em 2022. Eles vão atuar na rede estadual de ensino, composta por mil unidades escolares, atendendo mais de 500 mil estudantes em todas as regiões de Goiás. Vale destacar que o concurso contemplou, de forma inédita, vagas para profissionais indígenas, quilombolas, intérpretes de Libras e instrutores de Libras e Braille.