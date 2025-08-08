search
Cidades

Governo já ressarciu mais de 98% dos aposentados e pensionistas que fizeram acordo

Até a quinta-feira (7/8), 1,64 milhão de beneficiários do INSS que sofreram descontos indevidos receberam a reparação diretamente na conta, com correção da inflação


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 08/08/2025 - 14:14

aposentados e pensionistas
Mais de 1,64 milhão de pessoas já havia recebido os valores de volta - Foto: INSS

A maior parte dos 1,66 milhão de aposentados e pensionistas que sofreram descontos indevidos em benefícios do INSS e que aderiram ao acordo de reparação firmado com o Governo Federal já foram ressarcidos. Segundo informações do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, até esta quinta-feira 98,5% deste público, o equivalente a mais de 1,64 milhão de pessoas, já havia recebido os valores de volta, diretamente na conta onde recebem o benefício.

Mais de 2,43 milhões de beneficiários estão aptos a aderir ao acordo. Desse total, 68,6% já formalizaram a solicitação e praticamente todos receberam. O pagamento é feito com segurança e agilidade, sem necessidade de apresentar documentos ou informar dados bancários. “Cerca de 700 mil pessoas já podem aderir. Quem ainda não fez isso, não deixe o valor para trás. Assinou o acordo, em três dias o dinheiro cai na conta do benefício. É integral, corrigido pela inflação e garantido”, afirma o presidente do INSS, Gilberto Waller.

Quem pode aderir

Quem contestou descontos indevidos e não recebeu resposta das entidades associativas em até 15 dias úteis. O acordo envolve descontos indevidos feitos entre março de 2020 e março de 2025. Não é necessário entrar na justiça. Quem já entrou com ação judicial também pode aderir, desde que ainda não tenha recebido os valores.

Como fazer

A adesão pode ser feita de forma simples e gratuita pelo aplicativo Meu INSS e em mais de 5 mil agências dos Correios.

Passo a passo no Meu INSS para aderir ao acordo:

Acesse o aplicativo com seu CPF e senha;

Vá em “Consultar Pedidos” e clique em “Cumprir Exigência”;

Role a tela até o último comentário, leia com atenção e, no campo “Aceito receber”, selecione “Sim”.

Clique em “Enviar” e aguarde o pagamento.

Prazo

A contestação dos descontos pode ser feita até, pelo menos, 14 de novembro de 2025, e o acordo continuará disponível após essa data.

Canais mais utilizados

Ao todo, 5,1 milhões de contestações já foram registradas por aposentados e pensionistas que não reconheceram os descontos. A maioria dos pedidos foi feita de forma digital. O Meu INSS lidera o atendimento, com 59% das solicitações (3.093.545 registros). Os Correios também tiveram papel importante, com 28,8% dos atendimentos (1.512.117), graças à estratégia de garantir acesso presencial a quem tem dificuldade com tecnologia. A Central 135 respondeu por 7,3% das contestações (384.925 registros).

De ofício

Além desses canais, o INSS realizou 254.270 contestações de ofício, como forma de proteger automaticamente beneficiários em situações mais vulneráveis. Essa medida alcançou, por exemplo, idosos com descontos iniciados após março de 2024 que tinham 80 anos na ocasião, além de indígenas e quilombolas.

Falsificação

O INSS vai abrir, em breve, uma nova fase para incluir aposentados e pensionistas que contestaram os descontos e receberam respostas com assinaturas falsificadas por parte das entidades. Esses beneficiários também terão direito ao ressarcimento. “Detectamos uma nova tentativa de enganar quem já havia sido vítima. Não vamos permitir. Estamos tratando cada caso com seriedade e atenção total para garantir que nenhum aposentado seja lesado duas vezes”, destacou o presidente do INSS.

Análise

Até o momento, as entidades apresentaram uma resposta para 1.068.046 dos pedidos. Nesses casos, os documentos estão em análise e, por isso, os aposentados e pensionistas ainda não têm a opção de aderir ao acordo. O beneficiário será notificado e poderá, pelo aplicativo Meu INSS ou em uma agência dos Correios, adotar uma das seguintes ações:

Aceitar os documentos apresentados pelas entidades

Contestar por falsidade ideológica ou indução ao erro

Declarar que não reconhece a assinatura

Golpes

O INSS não envia links, SMS ou mensagens com pedido de dados. Não cobra taxas nem solicita intermediários e toda a comunicação é feita pelos canais oficiais: Aplicativo Meu INSS, pelo site gov.br/inss, pela Central 135 e pelas Agências dos Correios.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Lei Maria da Penha
Cidades

No aniversário da Lei Maria da Penha, MPGO e Polícia Penal firmam parceria para aprimorar monitoramento de agressores

08/08/2025
OSs saúde
Cidades

Vereadores do PT pedem ao TCM a suspensão do edital de chamamento público de OSs na saúde em Goiânia

08/08/2025
lixão Padre Bernardo
Cidades

Lixão de Padre Bernardo: cerca de 20% do lixo que desmoronou já foi retirado

08/08/2025
alerta amarelo
Cidades

Inmet emite alerta amarelo para frio e baixa umidade do ar

08/08/2025
madeira irregular
Cidades

PRF apreende 70 m³ de madeira irregular na BR-153, em Goiás

08/08/2025
NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte
Curiosidades

NASA divulga uma das fotos panorâmicas mais nítidas já tiradas de Marte

08/08/2025
Manipular furúnculo em casa pode causar sequelas graves, alerta dermatologista
Saúde

Manipular furúnculo em casa pode causar sequelas graves, alerta dermatologista

08/08/2025
UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia
Saúde

UFG contesta encerramento unilateral de convênios para gestão de maternidades em Goiânia

08/08/2025
Morre aos 66 anos o sambista Arlindo Cruz (reprodução Instagram)
Geral

Morre aos 66 anos o sambista Arlindo Cruz

08/08/2025
Pesquisa