Grave acidente na BR-060 deixa motorista ferido; entenda o caso

Um acidente grave foi registrado na manhã deste sábado (10) na BR-060, próximo ao Jardim Aritana, em Abadia de Goiás. A ocorrência mobilizou bombeiros do 2º Batalhão Bombeiro Militar, em Goiânia, que realizaram o resgate de uma vítima após um capotamento na rodovia. O motorista, um homem de 30 anos, apresentava corte contuso na face e traumatismo cranioencefálico (TCE) grave.

O acidente ocorreu por volta das 8h da manhã, em um trecho que exige atenção redobrada dos condutores. Segundo os bombeiros, apesar da gravidade do impacto, o homem não apresentava fraturas aparentes. Ainda assim, devido ao TCE e ao ferimento no rosto, ele foi rapidamente estabilizado pela equipe de resgate e levado com urgência ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), em Goiânia.

A corporação reforça a importância da prudência nas estradas, especialmente em trechos de pista simples. O uso do cinto de segurança pode ser decisivo para salvar vidas. Embora a identidade da vítima não tenha sido divulgada, as autoridades seguem monitorando seu estado de saúde. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deve apurar as causas do capotamento. Então, para quem trafega pela BR-060, atenção redobrada e direção defensiva são medidas essenciais para evitar novas ocorrências como essa.