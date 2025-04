Grave acidente na Perimetral Norte deixa um morto e uma jovem em estado grave

As causas do acidente serão apuradas a partir de uma perícia realizada no local



Por Redação Tribuna do Planalto em 26/04/2025 - 10:45



Motociclista atingido por uma camionete não resistiu e morreu no local (Foto: Divulgação)