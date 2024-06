Ateliê do Gesto apresenta pesquisa de novo espetáculo, MAReAR

Nos dias 2 e 3 de julho, o grupo de dança Ateliê do Gesto mostrará ao público de Goiânia o processo de pesquisa do seu novo espetáculo, MAReAR. As apresentações serão às 20h, na sala de ensaio do grupo no Setor Jaó, com entrada gratuita.

O espetáculo MAReAR, com estreia prevista para 2025, explora a dança como um estado de fluxo constante. Este trabalho, o sétimo do grupo em nove anos, reflete seu amadurecimento artístico. Além da criação do espetáculo, o grupo realiza aulas de dança, rodas de conversa e exibições de filmes, consolidando seu nome em Goiás e no país.

A pesquisa para MAReAR começou com laboratórios de movimento, envolvendo os intérpretes Isabel Mamede, Thais Kuwae e Gleysson Moreira. O grupo desenvolveu partituras coreográficas que refletem a fluidez e a resiliência das águas. Na próxima etapa, o foco será a dramaturgia da cena, incluindo iluminação, figurino e cenografia.

Este projeto é realizado pelo Ateliê do Gesto e pela Lúdica Eventos e Projetos Culturais, com apoio do Fundo de Arte e Cultura de Goiás.