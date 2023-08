Dois militares morrem em queda de helicóptero da Marinha, em Formosa

Dois militares da Marinha morreram em uma queda de um helicóptero da corporação nesta tarde (08) em Formosa, durante um treinamento militar.

O treinamento, chamado de “Operação Formosa” acontece desde 1988 nesta época do ano. Segundo o Corpo de Bombeiros, cinco pessoas foram resgatadas e encaminhadas para o hospital.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que houve um acidente com uma aeronave UH-15 Super Cougar, pertencente ao 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, durante exercício operativo realizado na região de Formosa (GO).

Disse ainda que, por meio do apoio imediato da Unidade Médica Expedicionária da Marinha, no local, dois militares foram encaminhados ao Hospital das Forças Armadas e quatro ao Hospital Regional de Formosa. Lamentavelmente, dois militares vieram a óbito no momento do acidente.

A Marinha informou, ainda, que a Comissão de Investigação de Acidente Aeronáutico iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do ocorrido e que está prestando todo o apoio aos militares e familiares envolvidos.

*Essa notícia ainda está em atualização.