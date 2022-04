Hetrin fecha nova parceria com Hemocentro de Goiás para coleta de sangue

Da redação

O Hospital Estadual de Trindade (Hetrin) fechou uma nova parceria com o Hemocentro de Goiás para aumentar os estoques de sangue no Estado. No dia 19 de janeiro, uma unidade móvel realizará a coleta de sangue e cadastro para doação de medula óssea na unidade hospitalar, das 8h às 16h. Para participar, é preciso apenas fazer um agendamento prévio, por telefone, listado abaixo.

A unidade móvel tem capacidade para fazer 120 procedimentos por dia e o processo de doação inclui uma entrevista prévia e o procedimento em si, que dura cerca de 20 minutos. Cada pessoa doa em média 400 ml de sangue. “É de extrema importância que a população participe de ações como essa. A doação de sangue vai além de salvar vidas, é doação de amor, gentileza e cuidado com o próximo”, relata Vânia Fernandes, diretora do Hetrin.

Os cuidados com a higiene continuam intensificados no hospital, com oferta de álcool gel para todos. O uso de máscara em ambiente hospitalar deve ser mantido para a segurança e preservação do bem-estar.

Quem pode doar

Os requisitos básicos para a doação de sangue são: estar saudável, ter peso acima de 50kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos devem ter autorização dos pais ou responsáveis e, quem tem mais de 60 anos, precisa ter realizado pelo menos uma doação até essa idade. Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer a doação. Já para vacina contra gripe o prazo é de 48 horas.

Recomendação do Ministério da Saúde

Uma nota técnica do Ministério da Saúde orienta para que pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de Covid-19 fiquem impedidas de doar sangue pelo prazo de 14 dias. Para quem foi considerado caso suspeito ou confirmado, o prazo é de 30 dias após a remissão dos sintomas. Além disso, todos os doadores passam por uma criteriosa triagem que verifica se o candidato está apto para fazer a doação de sangue.