Homem é preso com 60 kg de maconha na BR-364

Na tarde desta segunda-feira (12), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 60 kg de maconha escondidos em um compartimento oculto de um carro abordado na BR-364, km 198, no município de Jataí, sudoeste de Goiás.

O veículo foi parado por volta das 17h, durante fiscalização de rotina. Durante a abordagem, os policiais suspeitaram do nervosismo do condutor e das informações contraditórias fornecidas por ele. Diante disso, realizaram uma vistoria minuciosa. A maconha estava escondida em um fundo falso, instalado no assoalho do automóvel.

O motorista, um homem de 55 anos, natural de Pernambuco, declarou que havia pegado a droga no estado do Mato Grosso do Sul e que o destino final seria a cidade do Guarujá, no litoral paulista. Ele também afirmou que receberia R$ 15 mil pelo transporte da maconha.

O homem já possui passagem anterior pelo mesmo tipo de crime. O homem e a droga foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Jataí.

