Homem é preso por agredir ex-companheira em Rio Verde

A Polícia Civil de Goiás, através da Central de Flagrantes de Rio Verde – 8ª DRP, prendeu no último domingo, 23, um homem acusado de agredir violentamente sua ex-companheira por não aceitar o término do relacionamento. A vítima compareceu à Delegacia de Polícia relatando que, na madrugada do mesmo dia, o autor tentou reatar o relacionamento. Após a recusa, ele começou a agredi-la com chutes, socos e pontapés, além de ameaçá-la e xingá-la. Com base nas informações fornecidas, as equipes policiais realizaram buscas e conseguiram localizar o autor. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia e, posteriormente, à Casa de Prisão Provisória de Rio Verde.