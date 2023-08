Homem suspeito de abusar de criança é espancado em Senador Canedo

Um homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança foi linchado por populares, em Senador Canedo.

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, se deparou com as agressões. Um dos vizinhos relatou que viu quando o suspeito chamou a criança oferecendo doces e a levando para dentro de casa. Desconfiado, ele se aproximou da janela do suspeito e viu quando ele acariciava e beijava o corpo da criança, que já estava sem blusa. Ele contou gritou para o homem parar e, ao ser surpreendido, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos demais moradores que também o agrediram.

Tanto o suspeito quanto a criança foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Senador Canedo. A vítima, acompanhada da mãe, foi conduzida ao IML de Aparecida de Goiânia para a realização de exame de corpo de delito. O suspeito foi autuado em flagrante.