Hugol inaugura ressonância magnética e recebe certificado de qualidade hospitalar ONA 3

O Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) deu mais um passo significativo que o valida como a mais importante unidade pública de saúde da Região Centro-Oeste e uma das mais relevantes do País. Na manhã desta segunda-feira (28), foi inaugurado o Serviço de Ressonância Magnética da unidade do Governo de Goiás. Na mesma cerimônia, o Hugol recebeu o Certificado de Acreditação com Excelência nível 3, a mais alta certificação de qualidade hospitalar atribuída pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

A solenidade, realizada no auditório do Hugol, contou com presença do secretário de Estado da Saúde de Goiás, Ismael Alexandrino, representando o governador Ronaldo Caiado; de representantes da Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), organização social que administra o Hugol; e de todos os diretores da unidade, entre os quais o diretor-geral, Hélio Ponciano Trevenzol. Trabalhadores do hospital de diferentes áreas prestigiaram a cerimônia.

O aparelho de ressonância magnética do Hugol é um dos mais sofisticados do gênero em Goiás, capaz de produzir imagens de alta resolução com até 180 canais de diferentes órgãos, como cabeça/pescoço, mama, joelho, ombro, pulso, pé, tornozelo, coluna total e coração. Além desse equipamento, o serviço é dotado de aparelho de anestesia e monitor multiparamétrico, para exames sob sedação, e bomba injetora de contraste para exames contrastados.

Ismael Alexandrino acentuou que desde o início de sua gestão, em 2019, atuou com a meta de o Hugol ser reconhecido como unidade de excelência. Conforme o secretário, hoje o hospital tem alta resolutividade pelo método objetivo e técnico, que avalia as características de resposta da unidade; pela qualidade de atendimento da unidade e pela avaliação dos trabalhadores.

“Hoje concretizamos mais um passo com a inauguração do Serviço de Ressonância Magnética, qualificando o apoio e o diagnóstico”, sublinhou o secretário, ao enfatizar que a unidade chegou na sua maior potencialidade com 512 leitos instalados.

Em seu pronunciamento, Trevenzol destacou que o Serviço de Ressonância Magnética representa uma importante conquista para que o Hugol continue firme no propósito de resolver, de forma integral, os problemas de saúde dos pacientes. Ele assinalou que, ao incorporar meios de diagnósticos, o hospital se torna cada vez mais eficiente.

Referência

O diretor-geral fez um breve histórico dos avanços da unidade, dos serviços que presta à população e da importância de cada uma destas conquistas. “Somos um hospital com 512 leitos, referência em queimadura no Estado, recebendo pacientes de todo o Brasil”, pontuou. A unidade, conforme disse, também é referência em trauma pediátrico e em urologia de urgência.

O Hugol, prossegue o diretor-geral, é o único hospital do Estado que dispõe de um banco de sangue autossuficiente, conseguindo coletar a quantidade, processar e infundir nos pacientes internados e fornecer o excedente para outras unidades gerenciadas pela Agir e, também, para o Hemocentro Estadual Coordenador Professor Nion Albernaz (Hemogo).

A avaliação que resultou na concessão do ONA 3 ocorreu entre os dias 20 e 22 de dezembro de 2021, por meio da instituição acreditadora Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV). Hélio Trevenzol relacionou a conquista do certificado ao esforço de todos os trabalhadores da unidade, “que diariamente não medem esforços para tornar o atendimento ao paciente o mais humano possível”.