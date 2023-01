IBGE divulga Disque-Censo para moradores que ainda não responderam à pesquisa

Moradores de Aparecida de Goiânia que ainda não responderam ao questionário do Censo Demográfico 2022, podem agendar a coleta de dados por meio do número 137 do Disque-Censo. A ferramenta está disponível para todos os municípios de Goiás e tem como objetivo alcançar os residentes goianos que não receberam a visita do recenseador que coletam as informações.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em Aparecida de Goiânia, apenas 82% dos habitantes tiveram os dados coletados. Conforme a prévia da população calculada com base nos resultados até 25 de dezembro, o município possui de 500.760 habitantes em 2022. Apesar da cidade se manter como segunda maior do estado e a 44ª no ranking nacional, esse levantamento não condiz com a realidade.

“Temos convicção suficiente para afirmar que Aparecida já ultrapassa o número de 600 mil moradores, contudo, ainda resta muita gente para coletar dados. O Censo Demográfico é fundamental para a definição de políticas púbicas e a tomada de decisões dos governos estaduais e federal para distribuição dos recursos. Por isso o aparecidense deve fazer questão de responder ao Censo”, destacou o prefeito Vilmar Mariano.

Os recenseadores visitam as residências várias vezes e em horários diferentes. Ainda assim, um dos maiores desafios do recenseamento é a ausência dos residentes. Então, caso o morador não tenha respondido ao questionário ainda, é recomendado ligar no 137 do Disque-Censo, que funciona todos os dias da semana das 8h às 21h30, e agendar a visita. O serviço é totalmente gratuito e será disponibilizado até o final de janeiro de 2022.

É importante destacar que a entrevista não será feita por telefone, mas presencialmente e que a ligação não parte do IBGE e, sim, da população. Ou seja, o IBGE não liga para o informante solicitando informações.