Idosa é resgatada em situação de abandono e maus-tratos em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) resgatou, nesta quarta-feira (9), uma idosa de 78 anos que vivia em situação extrema de abandono e maus-tratos no Bairro Jardim Cerrado X, em Goiânia. A ação foi realizada pela Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso (DEAI) de Goiânia – 1ª DRP, durante a segunda fase da Operação Indignus. O filho da vítima, de 51 anos, foi preso em flagrante pelos crimes de maus-tratos e abandono de incapaz qualificados pela lesão grave, praticados contra sua mãe.

A operação foi deflagrada após denúncia anônima informar que a idosa estava confinada em casa há mais de dois meses, sem receber alimentação adequada nem cuidados médicos. De acordo com a investigação, ela passava os dias sozinha, em total negligência por parte do filho.

Levantamentos da Polícia Civil revelaram que a vítima já havia sido internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), com quadro de desnutrição, infecções e sinais de abandono. Durante mais de um ano de internação, ela não recebeu nenhuma visita do filho e, mesmo após a alta, ele não compareceu para buscá-la.

Resgate

Após dificuldades para localizar o novo endereço da família — que havia se mudado sem atualizar o cadastro —, a equipe da DEAI utilizou o sistema de transporte ambulatorial para identificar a residência. No local, os policiais encontraram a idosa trancada, despida, amarrada à cama, com fralda saturada, colchão encharcado de urina e sem ventilação adequada. A casa apresentava sinais evidentes de negligência e temperaturas elevadas.

Uma vizinha precisou pular uma janela para permitir a entrada da equipe policial. Dentro da residência, também foi localizada a neta da idosa, de 19 anos, que estava dormindo e alegou não ter ouvido os chamados, mesmo sendo quase meio-dia. Segundo os agentes, não havia qualquer alimentação disponível para a idosa, e foi identificada sede intensa, sem possibilidade de determinar a última refeição.

Diante do estado gravíssimo da vítima, o Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o transporte imediato ao Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo). A idosa foi internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com pressão arterial de 7×5 mmHg e saturação de oxigênio em 87%.

O caso foi encaminhado ao Ministério Público e à rede de proteção, que dará continuidade às providências legais, incluindo responsabilização dos envolvidos e aplicação de medidas protetivas. A Polícia Civil reforça a importância da denúncia em casos de violência contra idosos. A omissão de cuidados é considerada uma forma grave de violação dos direitos humanos e deve ser combatida com a colaboração de toda a sociedade.

Leia mais em: Operação Car Wash: Polícia Civil de Goiás bloqueia R$ 5 milhões de traficante que lavava dinheiro com carros e imóveis