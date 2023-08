Incêndio atinge depósito de madeira em Aparecida

Um incêndio na madrugada desta terça-feira, 1º, destruiu parte de um depósito de madeiras em Aparecida de Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas às 4h53 e trabalharam durante o restante da madrugada e o início da manhã para controlar o fogo, que teve início em um veículo de carga. O depósito fica localizado no Jardim Bonança.

De acordo com o capitão Alisson Batista de Oliveira, do Corpo de Bombeiros, que esteve no local do incêndio, a maior preocupação dos bombeiros foi no sentido de preservar outras indústrias e residências próximas. Ele relatou que a área total da empresa é de 300 metros quadrados. Graças à intervenção rápida dos bombeiros, foi possível preservar cerca de 250 metros quadrados.

O Corpo de Bombeiros empregou dez viaturas e 25 bombeiros militares na operação. Pela grande quantidade de material combustível e o risco de propagação para imóveis vizinhos, o trabalho das equipes se concentrou em combater diretamente o foco de incêndio. Não houve vítimas. Bombeiros ainda permanecem no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar reignição das chamas.