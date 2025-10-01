search
Incêndio em Cavalcante desafia equipes dos bombeiros

As condições climáticas adversas, com clima seco, altas temperaturas e ventos fortes, têm dificultado o trabalho


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/10/2025 - 17:42

incêndio Cavalcante
Bombeiros combatem incêndio florestal em Cavalcante (Imagens: CBMGO)

Desde o dia 28 de setembro de 2025, um incêndio florestal atinge uma área de 1.886 hectares na zona rural de Cavalcante (GO), nas proximidades da estrada para Colinas do Sul. O foco está localizado fora dos limites do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

As chamas seguem ativas e apresentam três linhas de fogo, o que tem desafiado o trabalho das equipes de combate. O terreno montanhoso e de difícil acesso tem sido um dos principais obstáculos para a atuação das equipes.

O Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás atua em conjunto a brigada do ICMBio/Prevfogo. Nesta quarta-feira (1º), equipe de especialistas do CBMGO foi enviada para reforçar a contenção das chamas.

As condições climáticas adversas, com clima seco, altas temperaturas e ventos fortes, têm dificultado o trabalho e contribuído para a propagação do fogo. O combate ocorre em meio a chamas elevadas, exigindo estratégias específicas para cada linha de frente.

O fogo atinge a área de Serra da Santana.

ICMBIO

De acordo com o Instituto Chico Mendes (ICMBio), ainda não se tem uma estimativa oficial do total de área queimada. Não há, até o momento, focos de incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que permanece aberto à visitação.

Balanço divulgado nesta quarta-feira (1º) pelo ICMBio informa que a força de campo que combate o fogo conta com 35 brigadistas.

Destes, 24 são do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (PrevFogo); 6 são da Brigada Voluntária Ambiental de Cavalcante (Brivac); e 5, do ICMBio.

A equipe é auxiliada por cinco viaturas. Algumas propriedades foram atingidas com danos a cercas e cocheiras.

