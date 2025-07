Inscrições para Prova Nacional Docente (PND) começam nesta segunda

As inscrições para a Prova Nacional Docente (PND) começam nesta segunda-feira (14/7). A avaliação teve adesão da Secretaria Municipal de Educação (SME), que pretende utilizar a nota dos inscritos como um dos critérios de classificação nos próximos Processos Seletivos Simplificados da rede municipal.

Os cadastros podem ser feitos até 25 de julho pelo portal da PND no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com taxa de R$ 85 e deve ser paga até 31 de julho. Os estudantes concluintes já inscritos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) estarão automaticamente cadastrados na PND, com isenção de taxa. A aplicação da prova será dia 26 de outubro e o resultado final sairá no dia 10 de dezembro.

O exame utilizará as matrizes de referência e os instrumentos da avaliação teórica do Enade das Licenciaturas. Com duração total de 5h30, as provas serão compostas por uma parte de Formação Geral Docente (com 30 questões de múltipla escolha e uma questão discursiva de conteúdo comum aos cursos de todas as áreas) e outra de Componente Específico, próprio de cada área de avaliação das licenciaturas, com 50 questões.

PND

A PND foi instituída pelo Ministério da Educação, através da Portaria MEC nº 96/2025, e tem como objetivo auxiliar estados e municípios a selecionarem professores para suas redes de ensino. Podem se inscrever profissionais licenciados ou com formação pedagógica em todo o país, além da participação ser obrigatória para concluintes inscritos pelas instituições de ensino superior.

A iniciativa é uma avaliação nacional que busca fortalecer a seleção de professores para as redes públicas de ensino de forma justa e isonômica, sem substituir os processos seletivos municipais, mas agregando qualidade e méritos objetivos à seleção. Além disso, visa fortalecer a formação docente e valorizar os profissionais do magistério, com o auxílio de recursos e oportunidades de desenvolvimento profissional contínuo.

O programa visa atender 2,3 milhões de docentes em todo o país e prevê, além da PND, outras iniciativas, como o Pé-de-Meia Licenciaturas, Bolsa Mais Professores, Portal de Formação e ações de valorização em parceria com bancos públicos e outros ministérios. O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito de 14 a 31 de julho.

