Instituto LAL chama a atenção para os riscos da baixa cobertura vacinal no Brasil

O Brasil é reconhecido mundialmente pelos ótimos resultados de desempenho do Sistema Único de Saúde (SUS), e isso se reflete diretamente na padronização do calendário de vacinação, atingindo todas as faixas etárias e necessidades especiais da população. No entanto, os processos de imunização além da Covid-19 apresentam resultados insatisfatórios de cobertura vacinal, sobretudo entre as crianças e os idosos que vivem em determinadas regiões.

Segundo dados do PNI (Programa Nacional de Imunizações), em apenas três anos, a cobertura de vacinação contra sarampo, caxumba e rubéola (Tríplice Viral D1) caiu de 93,1%, em 2019, para 71,49%, em 2021. Além da Tríplice Viral, a vacinação contra poliomielite caiu de 84,2%, em 2019, para 67,7%, em 2021. Isso significa que três em cada dez crianças no país não receberam as vacinas necessárias para protegê-las de doenças potencialmente fatais.

Mas quais são, de fato, os principais fatores que levaram a esse cenário de queda gradual nas coberturas vacinais pelo país? O que devemos fazer para manter acesa a importância das vacinas, principalmente por ser a representação mais fidedigna das atitudes voltadas à proteção coletiva no Brasil? Essas e outras perguntas serão levantadas durante o Fórum Brasil Imune, evento online promovido pelo Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL), que acontece nos dias 8 e 9 de junho, durante a Semana da Imunização.

Para Marlene Oliveira, presidente do LAL, as discussões sobre a alarmante situação da cobertura vacinal no Brasil são fundamentais para entender o cenário de novos casos de doenças antes erradicadas no país, como a varíola e o sarampo. “Desde 2015, as coberturas vacinais estão em queda, a pandemia agravou ainda mais essa situação e o país voltou aos patamares da década de 1980. Além da interrupção de vários serviços essenciais de saúde, as famílias tiveram receio de sair de casa e se contaminar com a Covid-19, e isso fez com que muitas crianças ficassem sem a imunização de rotina contra outras doenças.”

O evento híbrido traz o tema “Imunização: as conquistas e os ganhos para o padrão de saúde que conhecemos hoje”. O fórum será transmitido on-line e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site do LAL: https://ladoalado.iweventos.com.br/brasilimune2022

Sinal de alerta para o calendário de vacinas

Durante os dois dias de evento, o Fórum Brasil Imune quer chamar a atenção da população para a importância do sistema de vacinação no Brasil. Especialistas debaterão assuntos que cercam o tema imunização, especialmente em relação aos fatores que levaram à queda vertiginosa da cobertura vacinal, que corre em paralelo ao programa de vacinação contra a Covid-19.

No dia 8, será abordado o papel fundamental na padronização da saúde no Brasil como conquista da população e os principais benefícios da vacinação. A médica infectologista Luana Araújo é a convidada para discutir o tema com a presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida e idealizadora da Semana de Imunização, Marlene Oliveira, e a jornalista e editora executiva da Revista Pais & Filhos, Andressa Simonini.

Especialistas do setor da saúde também vão tratar dos possíveis legados deixados pelo programa de imunização da Covid-19, durante a pandemia. O painel terá a participação do médico pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria), Renato Kfouri; do Presidente da Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde), Renato Casarotti; da diretora-executiva da Abramed (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica), Milva Pagano; e da especialista internacional em imunização da OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde) e da OMS (Organização Mundial da Saúde) no Brasil, Lely Guzmán.

No dia 9 de junho, será abordada a grande conquista da saúde pública brasileira e da população. O painel que acontece no Dia Nacional da Imunização traz a questão: O que é possível fazer para reverter a gradual e assustadora queda nas coberturas vacinais no país?O

O fórum contará, ainda, com a presença de Ana Catarina de Melo Araújo, superintendente de Imunizações e Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco; Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta; Regiane Cardoso de Paula, diretora Acadêmica do Instituto Educatie de Ensino e Pesquisa e Coordenadora de Saúde na CCD-SP; Maísa Kairalla, presidente da Comissão de Imunização da SBGG; e Ana Paula Burian, pediatra, infectologista e coordenadora do Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais do Espírito Santo (CRIE-ES).

Neste ano, a Semana da Imunização acontece de forma 100% online e está acessível a todos. No site do LAL, estarão disponíveis quatro videoaulas com a participação de especialistas da área de imunidade e saúde, para falar sobre os riscos da não vacinação, a imunização de pacientes de grupos especiais e a importância da imunização contra o HPV, entre outros assuntos. Já o Guia de Imunização, oferecido pelo Instituto LAL para pacientes de risco, já está disponível para baixar pelo link https://bit.ly/3NKrlT7.