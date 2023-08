Jânio Darrot se filia ao MDB

O ex-prefeito de Trindade, Jânio Darrot, assinou ficha de filiação no MDB. O documento foi abonado pelo vice-governador Daniel Vilela, presidente do partido em Goiás. Além do ex-prefeito, outras 109 pessoas ingressaram nos quadros emedebistas durante ato realizado na Câmara de Vereadores na noite desta terça-feira, 29, com destaque para o vice-prefeito Pastor Alcione, que deixou o Republicanos, e para a esposa de Darrot, Dairdes Lourenço.

“Jânio foi um grande amigo do meu pai [o ex-governador Maguito Vilela], independente de questões políticas e partidárias. É uma referência como gestor e na iniciativa privada”, comemorou Daniel. “Como prefeito, conseguiu que Trindade desse uma guinada para que hoje fosse reconhecida como uma cidade dotada de uma grande infraestrutura”, acrescentou.

A chegada de Darrot ao MDB é comemorada pelos emedebistas, em razão de seu histórico político. Ele exerceu os mandatos de deputado estadual [2011-2012] e de prefeito [2009-2012, 2013-2016] de Trindade, e chegou a presidir o diretório regional do PSDB em anos passados.

O ex-prefeito de Trindade também teve breve passagem pelo antigo Patriota, hoje Mais Brasil. Em 2022, Darrot deixou marchou ao lado do governador Ronaldo Caiado e Daniel Vilela na campanha para o governo. “Ele fortalece a boa política no estado de Goiás”, disse Daniel sobre o recém-chegado ao partido.

“Vamos juntos trabalhar para fazer de Trindade uma cidade cada mais desenvolvida, que dá conforto aos seus moradores. E também para que Goiás seja um estado pujante, que avance dia após dia”, afirmou o ex-prefeito. “Agradeço ao Daniel pelo convite [para filiar-se] e pela confiança. Conte comigo para o que der e vier. Estou muito feliz com este retorno”, afirmou Darrot, lembrando que já foi filiado ao MDB na década de 90.

Jânio enfatizou que vai apoiar o atual prefeito Mardem Júnior, do União Brasil, que busca mais um mandato na cidade de Trindade. “Vamos trabalhar para convergir e aglutinar todos os partidos da base em torno da reeleição do nosso querido prefeito”, disse ele em discurso.

Executiva

No mesmo ato de filiações, Daniel Vilela deu posse à nova Comissão Provisória do partido em Trindade, que será presidida por Juan Carlos Alves Freire, irmão de Jânio Darrot. Emedebistas históricos, como a ex-deputada Dária Alves, também integram a nova direção do MDB naquele município.

Atualmente o MDB de Trindade conta com apenas um vereador na Câmara, Nélio Fortunato, também ex-deputado estadual. O partido tem a expectativa de que as novas filiações irão impactar a formação da chapa proporcional para as eleições do ano que vem, permitindo ampliar o número de parlamentares na Casa.