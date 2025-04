Jovem morre afogado durante pescaria em rio de Luziânia

Um jovem de 24 anos morreu afogado na tarde deste sábado (26) enquanto pescava com amigos no Rio São Bartolomeu, na região da Fazenda Gameleira, zona rural de Luziânia, município goiano que fica no entorno do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foi acionado para realizar a busca e o resgate da vítima, a cerca de 70 quilômetros do centro da cidade.

De acordo com informações repassadas pela corporação, a vítima estava pescando quando o anzol de seu equipamento ficou preso. Ao tentar desprendê-lo, ele entrou no rio e começou a se debater. Um dos amigos ainda tentou resgatá-lo, mas não obteve sucesso. O jovem submergiu e não voltou à superfície.

A equipe dos bombeiros utilizou técnicas de salvamento aquático e mergulho para localizar o corpo, que foi encontrado a aproximadamente quatro metros de profundidade e a 15 metros da margem do rio. Infelizmente, a vítima já estava sem vida. Após o resgate, o corpo foi deixado sob a responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML).