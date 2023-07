Jovem que teve reação alérgica à pimenta recebe alta hospitalar

Thais Medeiros passou mal no dia 17 de fevereiro, na casa do namorado, em Anápolis. Na época, o namorado Matheus Oliveira contou que ela passou pimenta no nariz e cheirou. “A garganta dela começou a coçar e, logo em seguida, ela já foi perdendo as forças. E a levamos para o hospital”, explicou o namorado. Após ser internada na Santa Casa de Anápolis, no dia 21 a trancista passou por um exame que mostrou um edema cerebral.