search
Poder

Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU

No mês passado, Zambelli foi presa na capital da Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo STF


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 19/08/2025 - 18:21

Zambelli prisão Itália
Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli (Foto: Lula Marques)

A Advocacia-Geral da União (AGU) informou nesta terça-feira (19) que a Justiça da Itália manteve a prisão da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

De acordo com o órgão, em audiência realizada na quinta-feira (13), o Tribunal de Apelações de Roma negou pedido dos advogados para que a deputada passe a cumprir prisão domiciliar enquanto aguarda o pedido de extradição feito pelo Brasil.

No mês passado, Zambelli foi presa na capital da Itália, onde tentava escapar do cumprimento de um mandado de prisão emitido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Por ter dupla cidadania, Zambelli fugiu do Brasil, em maio deste ano, após ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ocorrido em 2023. A deputada também terá que pegar R$ 2 milhões em danos coletivos.

De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandato falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e confirmou ter realizado o trabalho a mando da parlamentar.

Após a fuga para a Itália, o governo brasileiro solicitou a extradição da deputada para o Brasil. O pedido de extradição de Carla Zambelli foi oficializado no dia 11 de junho por Moraes. Em seguida, o pedido foi enviado pelo Itamaraty ao governo italiano.

Na semana passada, a maioria da Corte votou pela condenação da deputada em outro processo em que ela é ré por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

Mandato
Em junho, a Câmara dos Deputados autorizou a deputada a tirar 127 dias de licença não remunerada. Se a parlamentar não retomar o mandato após o fim da licença, poderá ser cassada por faltar às sessões.

Zambelli também é alvo de outro processo de cassação na Casa, em razão da condenação pelo caso da invasão dos sistemas do CNJ. Além disso, a Câmara ainda não deliberou sobre a decretação da perda do mandato em função da condenação pelo Supremo.

Saúde comunica Fundahc sobre encerramento de convênios no dia 29 de agosto

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

caiado
Poder

Em convenção, Caiado cobra posição do União Brasil e projeta candidatura contra Lula em 2026

19/08/2025
Prefeitura prepara parcerias com setor privado para ampliar serviços em parques de Goiânia
Poder

Prefeitura prepara parcerias com setor privado para ampliar serviços em parques de Goiânia

19/08/2025
Eduardo Riedel PSDB
Poder

Sob comando de Marconi Perillo, PSDB perde seu último governador

19/08/2025
Caiado e Gracinha participam de convenção que pode selar desembarque do União Brasil do governo Lula
Poder

Caiado e Gracinha participam de convenção que pode selar desembarque do União Brasil do governo Lula

19/08/2025
Caiado Lula
Poder

Foco da direita no Brasil é derrotar Lula em 2026, reforça Caiado

18/08/2025
influenciadoras banana
Justiça

Influenciadoras são condenadas por oferecer bananas a crianças negras

19/08/2025
mulheres Aluguel Social
Cidades

Governo de Goiás convoca 51 mulheres em situação de violência doméstica para o Aluguel Social

19/08/2025
Zambelli prisão Itália
Poder

Justiça da Itália mantém prisão de Carla Zambelli, diz AGU

19/08/2025
caiado
Poder

Em convenção, Caiado cobra posição do União Brasil e projeta candidatura contra Lula em 2026

19/08/2025
Pesquisa