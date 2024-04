Kitão assume cadeira na CCJ da Câmara de Goiânia

O vereador Lucas Kitão (União Brasil) tomará posse nesta quarta-feira (17) como membro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia. A nomeação foi oficializada pelo presidente da Casa, Romário Policarpo (PRD), por meio de portaria assinada na última quinta-feira (11).

Kitão assume a vaga anteriormente ocupada por Thialu Guiotti (Avante), eleito vice-presidente da Casa na última semana. Integrante do bloco Vanguarda, que reúne seis vereadores, e da terceira maior bancada da Câmara, a do União Brasil, com três parlamentares ao lado do PRD e Republicanos.

Segundo o vereador, sua principal missão na CCJ será debater e contribuir com a tramitação do projeto Centraliza, idealizado pela Prefeitura de Goiânia. “O projeto é prioritário e merece destaque nestes últimos oito meses da legislatura”, ressaltou Kitão.

Com a posse de Kitão, a CCJ passa a ter a seguinte composição: