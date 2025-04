Leandro Vilela tem gestão de Aparecida aprovada por 42%, aponta pesquisa

O prefeito Leandro Vilela alcança aprovação de 42,2% da população nos primeiros meses de administração de Aparecida de Goiânia, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ethos. O levantamento ouviu 800 moradores da cidade no dia 22 de abril e tem margem de erro de 3,5 pontos percentuais. Ainda segundo os dados, 40,7% desaprovam a gestão e 17,08% afirmam não saber ou preferiram não responder.

A avaliação do desempenho do prefeito é majoritariamente positiva ou regular: 29,89% dos entrevistados classificaram a gestão como regular, 15,27% como boa e 10,51% como ótima. Por outro lado, 19,38% avaliaram como ruim e 17,90% como péssima.

A percepção do governo varia conforme o perfil do eleitorado, sendo que, entre as mulheres, a aprovação é maior, de 46,75%. Já entre os homens, 37,06% validam a atual administração. O índice de aprovação também cresce conforme a idade – metade dos entrevistados com 60 anos ou mais avaliam positivamente o início da gestão.

Zeladoria

Entre os serviços prestados pela prefeitura, a área de iluminação pública e limpeza urbana foi a mais bem avaliada, citada por 30,38% dos entrevistados como o melhor serviço dos primeiros cem dias. A saúde (12,48%) e a educação, especialmente no que se refere às vagas em creche (10,34%), também foram lembradas positivamente.

Em contrapartida, a saúde aparece como o serviço mais criticado, com 25,45% das menções como o pior setor da administração, seguida por educação (13,46%) e asfalto e infraestrutura (19,87%).

A pesquisa também revela baixa visibilidade das campanhas institucionais do município, em que apenas 43,19% afirmaram ter visto ou ouvido alguma ação de divulgação da prefeitura. A maioria dos que tiveram contato com as campanhas diz ter recebido as informações pelo Instagram, Facebook (33,5%) e televisão (22,82%).

Câmara Municipal

Em relação à Câmara Municipal, a percepção da população é menos favorável. A atuação dos vereadores foi considerada regular por 32,68% dos entrevistados, enquanto 24,96% avaliaram como ruim e 21,18% como péssima. Apenas 11,99% consideraram o trabalho dos parlamentares bom, e 4,43% como ótimo.